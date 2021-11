Tv2000: oggi il rosario dalla cappella della Madonna del Popolo nella cattedrale di Piacenza, con mons. Cevolotto

(Foto: Tv2000)

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 24 novembre, alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000, oltre che su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dalla cappella della Madonna del Popolo nella cattedrale di Piacenza, in occasione dell’apertura dell’Anno giubilare per i 900 anni della cattedrale, con mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio.