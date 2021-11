Diocesi: Cremona, “Parole d’Avvento”. Le iniziative dell’Azione Cattolica e di “Dialogo” per preparare il Natale

Si intitola “Parole d’Avvento” l’iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana di Cremona e della redazione del periodico “Dialogo” per preparare il Natale. “La vita di ciascuno di noi è complessa; spesso trascinata tra un impegno e un altro: famiglia, lavoro, responsabilità varie, spostamenti, relazioni… Forse – spiegano i promotori – abbiamo il rammarico di non aver tempo e calma sufficienti per quel raccoglimento che ci sembrerebbe necessario per vivere bene questo prezioso tempo liturgico. Ma fra il tutto e il niente vi è, in mezzo, la possibilità di riferirci semplicemente alla Parola di Dio di ogni giorno, con l’aiuto degli strumenti informatici di cui oggi disponiamo”. Parole d’Avvento è un’eco della Parola di Dio che la liturgia quotidiana propone. Ogni giorno verrà caricato sul canale YouTube del settore giovani dell’Ac diocesana e sul sito dell’Ac un breve pensiero audio che prenda spunto da un versetto, un’invocazione o una preghiera, tratti dal salmo responsoriale della messa del giorno, altre volte dal Vangelo e altre ancora dalla prima lettura.

Oltre all’iniziativa “Parole d’Avvento” l’Azione Cattolica proporrà un mini-sito con una meditazione video dell’assistente diocesano dell’Ac, don Giampaolo Maccagni, una traccia per una preghiera comunitaria, una per la preghiera individuale e uno spazio per condividere preghiere, pensieri e riflessioni anche a distanza.

Inoltre, sempre per giovani e adulti, l’Ac proporrà nelle diverse zone pastorali dei momenti di ritiro spirituale in preparazione del Natale da vivere in presenza. Anche i bambini e ragazzi dell’Acr vivranno dei momenti diocesani di ritiro in preparazione al Natale. A seguire, la puntata pilota con Paola Bignardi.