Cammino sinodale: Trapani, venerdì il via con l’Assemblea diocesana. Riflessione guidata da mons. Pompili, mons. Fragnelli consegnerà gli Orientamenti pastorali

La Chiesa di Trapani, con l’inizio dell’Avvento, avvierà la fase diocesana del Sinodo convocato da Papa Francesco. Lo farà con l’assemblea diocesana indetta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli per venerdì 26 novembre, dalle 17.30, presso la cattedrale di San Lorenzo. Alla presenza di rappresentanti del clero, dei religiosi e della religiose, degli operatori pastorali dei quattro vicariati in cui è divisa la diocesi, delle associazioni, gruppi e movimenti, dopo l’invocazione dello Spirito e l’ascolto del Vangelo, si terrà un momento di riflessione che sarà guidato dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della Cei. Al termine dell’incontro, mons. Fragnelli consegnerà alla diocesi gli Orientamenti pastorali per l’anno 2021/2022 dal titolo “Il sogno di Dio. Laboratori di fraternità” che dalle 20 di venerdì sarà scaricabile dall’area download del sito diocesano o di cui è possibile chiedere copia al proprio parroco.

“A causa delle norme sanitarie anti Covid-19 – precisa la diocesi –, l’ingresso in cattedrale è regolamentato ai soli rappresentanti della comunità ecclesiale. Tutti potranno comunque partecipare da remoto in diretta collegandosi ai canali Facebook e YouTube della diocesi di Trapani”.