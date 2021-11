Lavoro: Inps, nel 2020 circa il 50% degli interventi di politiche attive è rappresentato dall’apprendistato, il 38% da contratti a tempo indeterminato

Nell’anno 2020, escludendo l’agevolazione Decontribuzione Sud – misura concessa a partire dal mese di ottobre 2020 che prevede un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate del Paese -, circa il 50% degli interventi messi in atto per incentivare l’assunzione è rappresentato dall’apprendistato e il 38% dai contratti a tempo indeterminato. Lo comunica oggi l’Inps nel suo Osservatorio sulle politiche occupazionali relativo al 2020.

Stando ai dati diffusi, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e stabilimenti termali sono stati rispettivamente di circa 71.500 e 2.300 beneficiari. “Nel 2020 – spiega l’Inps – si conferma la predominanza della componente maschile dei beneficiari di politiche attive in quasi tutte le tipologie di intervento ad eccezione delle agevolazioni per gli ultracinquantenni e donne e delle agevolazioni per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per le quali è maggioritaria la componente femminile. Per i contratti di apprendistato la fascia di età con più presenze di beneficiari si conferma quella dei giovani tra i 20 e i 24 anni e di conseguenza si riscontra un maggior numero di stabilizzazioni di apprendisti tra i 25 e i 29 anni”.

Rispetto alla distribuzione a livello territoriale, nel 2020 i contratti di apprendistato, come pure le stabilizzazioni e gli incentivi a tempo indeterminato sono presenti soprattutto al Nord del Paese (rispettivamente al 57% l’apprendistato, al 61% le stabilizzazioni e al 59% gli incentivi a tempo indeterminato). La Decontribuzione Sud invece, per la sua specifica finalità, trova applicazione nelle regioni del Mezzogiorno. La residua percentuale dello 0,1% rilevata nelle aree del Centro-Nord, riguarda i soli contratti stipulati con agenzie di somministrazione.