Povertà: Antoniano Bologna, al via campagna per garantire un pasto caldo e un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

Impegnate ogni giorno “sul campo”, le realtà francescane italiane sostenute dall’iniziativa solidale “Operazione Pane” si trovano a Palermo, Catanzaro, La Spezia, Genova, Torino, Verona, Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera, Baccanello, Roma (due realtà francescane), Bari, Castellamare di Stabia, Parma. Le ultime tre sono entrate a far parte della rete nel 2021 insieme ad una seconda struttura a Roma, che si aggiunge a una realtà già presente nella Capitale. Il progetto solidale sostiene anche una realtà francescana ad Aleppo, in Siria, che – distribuendo 450 pasti al giorno – aiuta 2.300 famiglie, di cui 5.000 bambini.

L’impegno delle realtà francescane e dei volontari si traduce in un aiuto concreto con oltre 36mila pasti e quasi 4.000 ceste distribuite ogni mese. Queste ultime, rispetto al 2019, sono cresciute del 100%.

Antoniano, con Operazione Pane, si impegna ogni giorno per garantire alle persone e alle famiglie in difficoltà ascolto e accoglienza a partire dal pasto ma non si limita ai bisogni primari: il sostegno alimentare rappresenta il primo passo di un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, ha l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo.

Nella mensa di padre Lino a Parma, ad esempio, oltre all’aiuto alimentare le famiglie vengono sostenute anche nella ricerca di un alloggio. A Bari e Castellamare di Stabia, nella realtà “Volto Santo” e al santuario “Santa Maria di Porto Salvo”, si offre sostegno ai minori e alle famiglie del territorio attraverso un servizio di ascolto dei bisogni familiari a vari livelli: dalla distribuzione di pacchi alimentari, prodotti per l’igiene personale e detersivi per la casa al supporto ai minori per un sostegno in grado di rispondere alle esigenze che emergono nelle diverse fasce di età.

“Le famiglie che accogliamo – racconta suor Mariangela, francescana alcantarina della realtà Volto Santo di Bari – vivono situazioni di grande disagio. La nostra missione è prenderci cura non solo dei bisogni primari dei bambini e dei loro genitori, ma anche ascoltarli e ‘guardarli’ davvero, a volte anche solo coccolarli. Spesso quello offerto in mensa per loro è l’unico pasto completo della giornata, perché quando tornano a casa non c’è altro”.

Per garantire un pasto caldo e un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio, l’Antoniano lancia una campagna sms solidale che sarà attiva fino al 19 dicembre. Per offrire un contributo basta inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

L’iniziativa solidale – sostenuta da Rai per il Sociale – è il cuore pulsante dello “Zecchino d’Oro” e ha nel Coro dell’Antoniano il suo primo portavoce. Lo Zecchino d’Oro – che torna quest’anno, in diretta su RaiUno, per tre pomeriggi dal 3 al 5 dicembre – nasce, infatti, per diffondere i valori di pace, fraternità e speranza attraverso la musica e il canto dei bambini ed è da sempre legato al sostegno di questa iniziativa solidale in favore delle persone accolte dalle realtà francescane.