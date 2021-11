Papa Francesco: il 2 dicembre decollerà per la prima volta con Ita Airways

Papa Francesco il prossimo 2 dicembre decollerà per la prima volta con Ita Airways, la nuova compagnia aerea di bandiera. Il volo papale partirà alle 11 da Roma Fiumicino con destinazione Larnaca, Cipro. Il volo sarà effettuato con un Airbus A320 con livrea celebrativa “Born in 2021”, creata da Ita Airways per festeggiare l’avvio delle operazioni di volo, avvenuto lo scorso 15 ottobre. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre – si legge in una nota – ci sarà il presidente esecutivo di Ita Airways, Alfredo Altavilla, l’amministratore delegato, Fabio Maria Lazzerini, e il Chief Commercial Officer, Emiliana Limosani. L’atterraggio all’aeroporto di Larnaca è previsto per le 15, ora locale. Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio di 9 persone composto da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Riccardo Privitera, direttore operazioni Volo di Ita Airways con 18.000 ore di volo di esperienza. Insieme a lui il comandante Corrado Di Maria e il primo ufficiale Michele Altobelli. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. “Per noi è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio a Cipro”, ha dichiarato Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways: “Siamo una Compagnia che mette al centro della sua strategia la sostenibilità ed è questo un motivo in più per essere felici di trasportare il Santo Padre che richiama costantemente questi valori nelle sue parole. Siamo partiti con le nostre operazioni di volo da poco più di un mese e ogni giorno lavoriamo per essere un vettore efficiente ed innovativo e rappresentare il nostro Paese, in tutto il mondo”.