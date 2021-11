Violenza su donne: ActionAid, stasera una tavola rotonda sulle parole che non escludono e discriminano

Si svolgerà questa sera, presso lo spazio Red Feltrinelli Brera, l’evento organizzato da ActionAid in collaborazione con laF e Next Studios per presentare in anteprima il progetto digitale “Quello che è – Nessuno escluso”. Una tavola rotonda per sensibilizzare sulla violenza di genere a partire dalle parole “opportunità”, “cultura” e “gentilezza”. Dopo il lancio della campagna #Call4Margherita contro la violenza sulle donne, avvenuta lo scorso 18 novembre a Roma, “la pizza più costosa al mondo” che vale tutti i fondi mai stanziati dai governi per prevenire e contrastare un fenomeno così grave e globale, arriva nel cuore di Milano, per stimolare nuove riflessioni sul tema. L’evento vedrà il cartone della pizza #Call4Margherita come protagonista e sarà l’occasione per esplorare parole che identificano atteggiamenti positivi necessari per un mondo più inclusivo, in contrapposizione a parole e atteggiamenti nocivi e discriminatori. La campagna #Call4Margherita 2021 si ispira a un fatto di cronaca che si è ripetuto anche nel 2021, a Milano, quando una donna per salvarsi dal compagno violento ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza. La richiesta di aiuto è stata compresa dall’agente al centralino che ha inviato una pattuglia all’indirizzo indicato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Un episodio che è avvenuto già diverse volte in Italia e in altri Paesi del mondo. Margherita è il nome simbolico che ActionAid ha deciso di dare a quella donna, perché rappresenta tutte le donne che ogni giorno rischiano di non trovare aiuto. “È molto importante confrontarsi sui temi dell’inclusione per immaginare un futuro senza barriere. Il linguaggio riflette molto spesso gli stereotipi che sono radicati nella nostra cultura: pensare alle parole e al loro significato, capire la loro etimologia culturale e creare un nuovo vocabolario dell’inclusione aiuta a mettere le basi per una nuova società che vada oltre ogni tipo di discriminazione”, spiega Katia Scannavini, vice segretaria generale di ActionAid Italia. Nel corso della serata verranno mostrati in anteprima tre video che saranno disponibili il 25 novembre in Tv su laF (Sky 135) e, a partire dal 26 novembre, sui canali digital e social di ActionAid, laF e dei protagonisti del progetto. Stasera interverranno, tra gli altri, l’autrice e illustratrice Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, l’attivista e scrittrice Djarah Kan, lo scrittore Jonathan Bazzi e la scrittrice e attivista Florencia Di Stefano-Abichain, in arte Florenciafacose.