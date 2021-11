Suicidio assistito: Natili Micheli (Cif), “la libertà come disponibilità del proprio corpo per essere esercitata ha bisogno di quella di un altro”

“Il caso di Mario ha riacceso le luci sulla questione dell’eutanasia e come è nell’ordine delle cose l’opinione si attesta su due fronti contrapposti quello del sì e quello del no, semplificando al massimo il tema della vita e della morte”. Lo rileva Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), sottolineando che “la questione pone a tema la libertà assoluta come disponibilità del proprio corpo soltanto che essa per essere esercitata ha bisogno di ricorrere a quella di un altro”.