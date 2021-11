Economia: Dombrovskis (Commissione Ue), investimenti e riforme per uscire dalla crisi e sostenere la ripresa

(Foto SIR/Commissione europea)

“Con il passaggio dalla gestione delle crisi agli investimenti favorevoli alla crescita per il futuro, ora la prima necessità è mettere in atto le riforme e gli investimenti giusti affinché l’Europa possa preparare una ripresa inclusiva, duratura e sostenibile”. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, ha presentato e commentato, nella sala stampa di Bruxelles, il pacchetto d’autunno del semestre europeo (coordinamento delle politiche economiche). “Mentre il dispositivo per la ripresa e la resilienza – ha dichiarato – fornirà la struttura di finanziamento, gli Stati membri potranno anche fare affidamento sul semestre europeo che, come una bussola, li orienterà verso le politiche del futuro. La guida che il semestre fornisce periodicamente aiuterà gli Stati membri a portare avanti le transizioni verde e digitale, a infondere alle loro economie lo slancio di cui hanno bisogno e a rafforzarne la resilienza collettiva agli shock futuri”. Il semestre “li aiuterà inoltre ad affrontare i rischi, siano essi emergenti o ereditati dal passato, che possono ostacolare la ripresa. Dovremo altresì concentrarci sul rafforzamento delle imprese, sull’inserimento di un maggior numero di persone in posti di lavoro di qualità, sull’eliminazione degli ostacoli agli investimenti e sul coordinamento delle politiche volte a preservare la sostenibilità di bilancio dell’Ue”.