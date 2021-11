Assemblea ecclesiale America Latina: Brighenti (teologo brasiliano), “nuova tappa dopo Aparecida e il Sinodo per l’Amazzonia”

(Foto: Celam)

La conversione pastorale è un concetto che è nato ad Aparecida ed è su questo e sul suo rapporto con i quattro sogni profetici di Papa Francesco in Querida Amazonia che il teologo brasiliano Agenor Brighenti ha puntato la sua attenzione nella relazione centrale della seconda giornata dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, in corso di svolgimento a Città del Messico e vissuta in modo virtuale per la maggior parte dei mille delegati.

Secondo il teologo, “questa prima Assemblea ecclesiale non è solo un altro evento. È una nuova tappa di un ricco processo sinodale in America Latina e nei Caraibi, che ha dato alla nostra Chiesa una parola e un volto propri”. In particolare, l’unicità sta nel fatto di “cercare di far rivivere Aparecida”, definita come “una Conferenza che si proponeva di dare nuovo impulso al rinnovamento del Vaticano II”, ponendo al tempo stesso come fondamento l’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Siamo in cammino verso una seconda accoglienza del rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II, secondo il pastoralista brasiliano. Questa era una delle aspirazioni di Aparecida, riprendendo una proposta della Conferenza di Santo Domingo, che parla della conversione pastorale della Chiesa. Facendo un ulteriore passo avanti, il Sinodo per l’Amazzonia parla di una “conversione integrale”, che si dispiega in una conversione pastorale, culturale, ecologica e sinodale, raccolta nel Documento finale, accolto dal Papa Francisco all’inizio di Querida Amazonia, dove le conversioni, acquisendo una dimensione utopica, diventano sogni: sociali, culturali, ecologici ed ecclesiali.

In questi quattro sogni, Papa Francesco “proietta l’orizzonte di un’evangelizzazione, che interpella particolarmente questa Assemblea ecclesiale”, secondo padre Brighenti. Nel sogno sociale, la sfida per l’America Latina ei Caraibi a lottare per i diritti dei più poveri; nel culturale, che conserva la sua ricchezza culturale; nell’ecologico che è un continente che custodisce le sue bellezze naturali; ed ecclesiale, per realizzare una Chiesa con un volto latinoamericano e caraibico.