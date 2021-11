Parlamento Ue: approvato il bilancio 2022. Overtveldt, “assieme a Next Generation Eu è un budget per la ripresa economica”

David Sassoli firma il bilancio Ue 2022 (foto SIR/Parlamento europeo)

(da Strasburgo) Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha votato oggi il bilancio comunitario 2022. Nel budget figura un maggior sostegno per i settori salute, ricerca, azione climatica, Pmi e giovani. “Il Parlamento ha ottenuto in totale 479,1 milioni di euro per le sue priorità, oltre a quanto proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio aggiornato dalla lettera rettificativa. I deputati – segnala un comunicato – sono riusciti ad aumentare i finanziamenti per i programmi e le politiche che contribuiscono alla ripresa post-pandemia”. Gli aumenti più consistenti riguardano: lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (+190 milioni di euro); il programma di ricerca Horizon Europe (+100 milioni); il programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima (+47,5 milioni di euro); Erasmus+ (+35 milioni); Eu4Health (+51 milioni). Le cifre concordate per il bilancio 2022 ammontano complessivamente a 169,5 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno e 170,6 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento.

Il Parlamento ha approvato il bilancio 2022 con 550 voti, contro 77 e 62 astensioni. Il bilancio è stato poi firmato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Johan Van Overtveldt, belga, presidente della commissione per i bilanci, ha detto: “L’accordo di bilancio raggiunto per il 2022 non può essere visto isolatamente, ma insieme al rafforzamento offerto dal piano per la ripresa Next Generation Eu. Oltre ai 169,5 miliardi di euro di impegni dal bilancio ordinario, ci sono altri 143 miliardi di euro di sovvenzioni dal piano di ripresa. Inoltre, i Paesi Ue possono prendere dei prestiti. Dunque, il bilancio del prossimo anno è tutto incentrato sull’impegno per una forte ripresa economica”.