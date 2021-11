Diocesi: Padova, per i 40 anni “Dall’alba al tramonto” rinnovamento grafico e sito internet

Il restyling della nuova edizione del mensile di spiritualità “Dall’alba al tramonto”, promosso dalla diocesi di Padova, non è solo di facciata: 116 pagine tutte a colori, nuovo formato e impostazione grafica, sobria ma chiara, e soprattutto nuove rubriche e contenuti. “Abbiamo lasciato spazio ai lettori per appuntare le meditazioni. Ogni sabato c’è una preghiera o poesia che invita a entrare nelle letture. C’è una nuova rubrica ‘Meditazioni con l’arte’, che per il 2022 si ispira agli affreschi del battistero della cattedrale di Padova e altre rubriche su Bibbia, Liturgia e Meditazione. Quattro saranno i mesi ‘speciali’: il primo è l’Avvento, poi la Pasqua, maggio mese mariano, ottobre mese missionario”, racconta Manuela Riondato, coordinatrice redazionale della rivista. Confermata la presenza dei laici: “Ci sono 150 collaboratori che scrivono una o due riflessioni all’anno: persone o famiglie aperte a mettere la propria vita di fronte alla Parola e a condividerla con gli altri”.

All’edizione cartacea si accompagnerà, da dicembre, il sito internet www.albatramonto.it. “I contenuti del sito ampliano quelli della rivista e sono resi totalmente disponibili ai circa 10mila abbonati, ma parzialmente anche ai non abbonati. Saranno disponibili a tutti, ad esempio, i contenuti delle domeniche”, rivela don Giulio Osto, collaboratore della rivista. E continua: “Sul sito si potranno trovare tra le tante proposte anche alcuni podcast e gli approfondimenti delle meditazioni con l’arte pubblicate nel mensile. Abbiamo realizzato anche un tutorial su come utilizzare il sussidio e una comunità #attimi in cui condividere i doni ricevuti. Perché ‘Dall’alba al tramonto’ è uno strumento per fare esperienze, un sasso gettato che può nutrire e stimolare pratiche che fanno bene a tutti”. L’abbonamento annuale costa 32 euro.