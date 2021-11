Terzo settore: Forum, concluso progetto “Cantieri ViceVersa”. Enti e operatori finanziari a confronto

Con un evento svoltosi in presenza a Roma è giunta alla sua conclusione la terza edizione del progetto “Cantieri ViceVersa”, realizzato dal Forum Terzo settore insieme al Forum per la Finanza sostenibile. Un progetto che, mettendo a confronto gli enti del Terzo settore con gli operatori finanziari, ha il duplice obiettivo di promuovere da un lato il ruolo della finanza sostenibile nei processi di evoluzione del Terzo settore e dall’altro una maggiore consapevolezza dell’importanza del valori che il Terzo settore rappresenta in termini di generatività sociale. Nel corso dell’evento è stato presentato il Report 2021, e il resoconto completo dei lavori della Summer school che si è tenuta a luglio a San Marino: una tre giorni di approfondimenti, confronto e dialogo fra rappresentanti del mondo della domanda e dell’offerta finanziaria per il Terzo settore. “Vogliamo consolidare l’esperienza fatta – ha spiegato Claudia Fiaschi, responsabile di ‘Cantieri ViceVersa’ – e riconfermare questo modello di successo. ‘Cantieri ViceVersa’ è la testimonianza di una voglia di cambiare le nostre comunità, mettendo ciascuno a disposizione il proprio talento, le proprie competenze, le proprie organizzazioni e la propria identità”. “Strumenti come il social lending, il crowdfunding, i social impact bond – afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore – aprono prospettive promettenti per gli operatori del Terzo settore, ma c’è ancora un certo lavoro da fare affinché la loro conoscenza sia diffusa”. “Il consolidamento dei rapporti tra operatori finanziari e Terzo settore – dichiara il segretario generale del Forum per la Finanza sostenibile, Francesco Bicciato – è stato fondamentale in questa terza edizione del progetto ‘Cantieri ViceVersa’. Il lavoro si è concentrato su strumenti e soluzioni di finanza sostenibile, con l’obiettivo di migliorare e incrementare sia lo sviluppo degli enti del Terzo settore, sia la consapevolezza degli operatori finanziari sull’opportunità di orientare una parte crescente di investimenti sostenibili verso gli enti del Terzo settore”.