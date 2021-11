Violenza su donne: Siena, donato un cellulare alla Caritas per aiutare le vittime

(Foto: diocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino)

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – che ricorre domani – l’associazione Arte degli Speziali ha donato alla Caritas diocesana di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino un telefono cellulare da mettere a disposizione delle donne vittime di violenza che sono seguite dai volontari e dagli specialisti della Caritas. Sono 5 le donne – in maggioranza con bambini – accolte dalla Caritas nel 2021 anche per un periodo di tre mesi.

“Il cellulare di queste donne è la prima cosa da spegnere – spiega il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino – per metterle in sicurezza. Rimane per loro il bisogno di comunicare in modo sicuro e ora potranno farlo da un numero fidato, senza internet”.

“Ringraziamo l’Associazione della Contrada della Pantera – sottolinea Anna Ferretti dell’equipe di Caritas – per la sensibilità e l’attenzione concreta verso questo grande e doloroso problema. Collaborare, fare rete è fondamentale!”.