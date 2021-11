Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su “La piattaforma di iniziative Laudato si’”

“La piattaforma di iniziative Laudato si’: il web e l’ecologia integrale” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 7 lugl24 novembre, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, il tutorial, vede come protagonista Ginevra Ossola, del settore Ecologia e Creato del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede. In questo secondo episodio realizzato in collaborazione con il Dicastero e la Commissione Vaticana Covid-19 si racconta del lancio, lo scorso 14 novembre, della piattaforma di iniziative Laudato si’, disponibile su piattaformadiiniziativelaudatosi.org. La piattaforma, come spiega Ossola nel tutorial, “si fonda sul raggiungimento di 7 obiettivi, quali risposta al grido della terra e al grido dei poveri, economia ecologica, adozione di uno stile di vita sostenibile, istruzione e spiritualità ecologica e impegno comunitario che, tramite un approccio olistico, guidano azioni concrete per spronare una rivoluzione culturale e spirituale verso un mondo più sostenibile”.

