Violenza su donne: Schutz (ambasciatore Israele presso Santa Sede), “peccato che dobbiamo sradicare dall’umanità”

“Rispetto”: è questo, per l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Raphael Schutz, “l’atteggiamento che dovrebbe guidare ogni uomo. La violenza contro le donne è un peccato che dobbiamo sradicare dall’intera umanità”. In un messaggio video, diffuso oggi via Twitter, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’ambasciatore ricorda che “dobbiamo cambiare mentalità, educare le nuove generazioni e rendere chiaro che ogni forma di discriminazione e violenza di genere deve essere fermata”.

Raphael Schutz è il nuovo ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Lo scorso 19 novembre è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco per la presentazione delle lettere credenziali. Subentra all’ambasciatore Oren David.