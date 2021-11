Svezia: Magdalena Andersson eletta oggi premier nel Paese scandinavo. È la prima donna a ricoprire la carica

La socialdemocratica Magdalena Andersson è primo ministro della Svezia. Giornata storica per il Paese nordico perché Andersson è la prima donna a ricoprire l’incarico. Fino a ieri ministro delle Finanze del governo del collega socialdemocratico Stefan Löfven, la sua elezione è avvenuta questa mattina. Il Riksdag le ha dato una strettissima fiducia: 174 contrari (moderati, democristiani, democratici svedesi e liberali), 117 favorevoli e 57 astenuti che vengono computati come voti a favore. Guiderà un governo di minoranza Socialdemocratici/Verdi con una strada tutta in salita a partire dal voto in parlamento oggi pomeriggio sul bilancio da lei preparato. “Un soffitto di cristallo si è rotto e la Svezia ha una ‘nuova, eccellente e forte primo ministro. Un grande giorno”. Così sui social Ylva Johansson, la commissaria europea per gli Interni che viene dalla Svezia e dalle fila del Partito socialdemocratico. Anche il commissario Gentiloni ha fatto le congratulazioni alla nuova premier, commentando: “Grande notizia! Il soffitto di cristallo si sta rompendo”. La Svezia di Andersson, insieme alla Finlandia di Sanna Marin, alla Danimarca di Mette Frederiksen (tutte e tre socialdemocratiche) fanno sì che il cielo del nord Europa sia intensamente rosa. Fino a poche settimane fa rosa era anche la Norvegia con la conservatrice Erna Solberg.