Violenza su donne: Coordinamento Donne Acli, “per prevenirla investire su istruzione ed educazione”

“Oggi c’è ancora troppo silenzio e troppa superficialità quando si parla di violenza di genere e di disparità di genere e il risultato è sotto gli occhi di tutti: i numeri dei femminicidi sono in costante aumento”. Così in una nota il Coordinamento Donne Acli che in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani, 25 novembre, ha voluto rilanciare un appello “affinché le istituzioni e poi gli altri attori, come la scuola e le famiglie, investano sull’istruzione e l’educazione rivolta ai bambini e alle bambine fin dalla loro infanzia, per prevenire la violenza di genere”. “Rivolgiamo inoltre un appello ai mass media: purtroppo – continua la nota – ancora oggi assistiamo spesso ad una comunicazione distorta dove si cerca di giustificare in qualche modo gli aggressori e gli autori di violenze contro le donne. Dall’altra parte invece dobbiamo purtroppo denunciare come sia completamente scomparsa da ogni notiziario e media la questione delle donne afgane che vivono tutti i giorni in una condizione di privazione di diritti fondamentali quali l’istruzione e il lavoro”.