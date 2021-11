Diocesi: Padova, compie 40 anni “Dall’alba al tramonto”. Don Longato (Ucs), “fedeltà al Vangelo con attenzione ad andare incontro all’uomo di oggi”

Compie 40 anni e si rinnova, con il numero di dicembre dedicato al tempo di Avvento, “Dall’alba al tramonto”, il mensile di spiritualità della diocesi di Padova. Nato con la collaborazione dell’Azione cattolica diocesana e diffuso oggi a livello nazionale, è in formato tascabile e accompagna la meditazione quotidiana di migliaia di persone. È l’unica rivista di spiritualità che propone testi scritti da laici (giovani, adulti e famiglie) per sostenere la preghiera personale con la Bibbia: da dicembre sarà affiancato anche da un sito web.

“Il coinvolgimento dei laici fa sì che possiamo considerare la rivista un frutto del Concilio Vaticano II e della sua attenzione verso questa parte della Chiesa, la quale è sempre stata attenta a utilizzare tutti gli strumenti che aveva a disposizione per annunciare il Vangelo, che è la sua missione, rimanendo al passo con i tempi”, spiega don Daniele Longato, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali diocesano. Alla base di quello che definisce un “messalino laico” rimangono i testi – in versione integrale – della liturgia del giorno. “Fedeltà al Vangelo con attenzione ad andare incontro all’uomo e alla donna contemporanei”, continua don Longato.

Lo conferma anche Francesco Simoni, presidente dell’Azione Cattolica padovana: “La rivista è nata nell’ambito dell’Ac come strumento per un rapporto quotidiano con la Parola di Dio. Buona parte dei collaboratori laici sono ancora giovani, adulti e famiglie di Ac che leggono la parola partendo dall’esperienza quotidiana e la restituiscono ai lettori attraverso una lettura personale. Anche se ora essa non è più ‘figlia’ la consideriamo una ‘sorella’, abbiamo un legame affettivo e ci impegniamo a farla conoscere”.