Polonia-Bielorussia: Caritas Bolzano-Bressanone, luci verdi alle finestre contro l’indifferenza. Donati 10mila euro per gli aiuti ai migranti

Di fronte alla situazione drammatica di migliaia di donne, uomini e bambini bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia, la Caritas altoatesina invita la popolazione ad illuminare le finestre delle case con luci verdi in segno di solidarietà. Nella zona di confine, Caritas Polonia assiste i rifugiati con tutto il necessario grazie all’aiuto di numerosi volontari delle parrocchie: nei centri per rifugiati in Polonia e nelle cosiddette “tende della speranza”, vengono forniti beni essenziali alle persone che hanno superato il confine. La Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha partecipato agli aiuti con 10mila euro e invita la popolazione a fare ulteriori donazioni.

“Le luci verdi alle finestre rappresentano un segno di speranza e di solidarietà. Nelle zone di confine in Polonia, indirizzano i migranti verso le abitazioni delle persone che sono disposte ad aiutare, segnalando così ai rifugiati che sono riusciti a superare il confine nonostante il freddo e le recinzioni, che qui possono ricevere aiuto, attraverso un riparo temporaneo, cibo e calore”, spiega il direttore della Caritas altoatesina, Paolo Valente, invitando anche gli altoatesini ad esporre luci verdi alle finestre. “Questo è un modo per mostrare che non siamo indifferenti alla sofferenza della gente”, sottolinea.