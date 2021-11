Scuola: in arrivo in tutti gli istituti le “Linee guida contro l’antisemitismo”. Bianchi (min. Istruzione), “fare memoria e costruire un presente e un futuro di pace”

Arriveranno in tutte le scuole italiane le “Linee guida contro l’antisemitismo”, frutto dell’iniziativa della Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Milena Santerini, che ha guidato il lavoro di un Comitato tecnico-scientifico paritetico presso il ministero dell’Istruzione. L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio nella sede del ministero alla presenza del ministro Patrizio Bianchi. “Il documento – si legge in una nota diffusa dalla Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo – sulla base del lavoro svolto in questi anni dalle scuole italiane per conservare e trasmettere la memoria della Shoah, ha lo scopo di affrontare in chiave attuale i pregiudizi e le nuove forme di antisemitismo tra i giovani, aprendo una riflessione con gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sulla prevenzione e il contrasto di questo fenomeno”. “A scuola si fa memoria. E a scuola si costruiscono, insieme, partendo dall’analisi del passato, un presente e un futuro di pace, partendo dal rispetto per l’altro”, ha sottolineato il ministro Bianchi. “Queste Linee guida si inseriscono in un lungo percorso che la scuola italiana sta facendo da tempo su questi temi. Percorso che ora si arricchisce di un nuovo prezioso strumento”. “La scuola ha un ruolo molto importante nella lotta contro l’antisemitismo, così come contro ogni forma di razzismo e discriminazione che minacciano la convivenza sociale”, ha dichiarato Santerini. Alla presentazione è intervenuta anche la presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni. Erano presenti anche l’ambasciatore Luigi Maccotta, capo della Delegazione italiana presso l’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), e Matteo Mecacci, direttore Odihr – Osce (Office for Democratic Institutions and Human Rights dell’Osce (Organization for Security and Co-operation in Europe) che presenterà i sussidi didattici “Affrontare l’antisemitismo nella scuola – Taching Aids”.