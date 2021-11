Libri: Lamezia Terme, domani presentazione di “Dal cuore di sant’Agostino alle labbra di Benedetto XVI”

Verrà presentato domani, a Lamezia Terme, il volume di don Aldo Figliuzzi “Dal cuore di sant’Agostino alle labbra di Benedetto XVI” (Edizioni Cantagalli, 2021). L’iniziativa, in programma dalle 18.30 nella chiesa di San Benedetto, è patrocinata dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Il libro raccoglie una ricca selezione di interventi di vario genere (encicliche, lettere, messaggi, omelie, meditazioni, discorsi, interviste,…), in cui Benedetto XVI cita il santo vescovo di Ippona o parla di lui, pubblicata in occasione del 70° anniversario di sacerdozio del Papa emerito. A riguardo l’autore evidenzia come il testo “sia una guida molto efficace per entrare nel cuore del mistero del Dio che ci salva poiché questi due grandi maestri della fede, sant’Agostino e Benedetto XVI, conoscono la strada per condurci nell’intimità di Dio che è l’unico rimedio a quella inquietudine che spesso oggi attanaglia il cuore delle persone facendogli perdere la pace”.

Dopo i saluti di don Domenico Cicione Strangis, rettore della chiesa di San Benedetto, e di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, verranno proposti tre interventi: mons. Luigi Antonio Cantafora, vescovo emerito di Lamezia Terme, si soffermerà su “Benedetto XVI a Lamezia Terme: la visita apostolica negli occhi e nel cuore del pastore della diocesi”, don Aldo Figliuzzi tratterà il tema “Sant’Agostino e Benedetto XVI: due giganti legati da un’amicizia che mostra Cristo e aiuta a seguirlo”, mentre mons. Alessandro Saraco, docente di Storia della Chiesa, approfondirà “Il ministero sacerdotale nella mens e negli scritti di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci. Il coro polifonico Concordia Vox curerà l’accompagnamento musicale durante l’evento.