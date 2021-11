Papa Francesco: augura buon Avvento ai fedeli, “aprire il cuore al Signore”

“La prossima domenica segnerà l’inizio dell’Avvento, il periodo liturgico che precede e prepara la celebrazione del Santo Natale”. Lo ha ricordato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, salutando i fedeli di lingua italiana. “Auguro a ciascuno di voi di aprire il cuore al Signore, per preparare la strada a Colui che viene a colmare con la luce della sua presenza ogni nostra umana debolezza”, l’auspicio del Papa, che ha parlato di Avvento anche poco prima, salutando i fedeli polacchi. “Domenica prossima inizia il Tempo di Avvento, il quale per mezzo di diversi simboli ci prepara alla celebrazione del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e ci ricorda che la vita umana è un continuo rimanere in attesa”, le parole di Francesco: “La nostra vita diventa bella e felice quando attendiamo qualcuno di caro e importante. Questo Avvento vi aiuti a trasformare la speranza nella certezza che Colui che aspettiamo ci ama e non ci abbandona mai”.