Violenza su donne: Fondazione Onda, al via l’Open Week per far conoscere la rete dei servizi di accoglienza e sostegno

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, Fondazione Onda coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i centri antiviolenza per supportare le donne vittime di violenza. Chiedere aiuto non è semplice, ma Onda ricorda alle donne alcuni modi per farlo. Anzitutto il numero 1522: a rispondere è sempre un’operatrice antiviolenza altamente specializzata ed esperta nel contrasto della violenza di genere, che saprà ascoltare senza giudizio e con rispetto alla privacy e all’anonimato.

Quindi il segnale di aiuto: è un gesto con una mano sola che può essere utilizzato da una persona per avvisare gli altri che si sentono minacciati e hanno bisogno di aiuto durante una videochiamata o di persona

Onda lancia inoltre l’Open week contro la violenza sulla donna: da oggi al 28 novembre una settimana di servizi negli ospedali Bollini Rosa e nei centri antiviolenza per avvicinare le donne alle rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Per conoscere i servizi offerti: https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w10.