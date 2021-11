Rugby in carrozzina: Padova vince la Coppa Italia 2021

(foto Massimo Bertolini/Fispes)

Il Padova Rugby bissa la vittoria del campionato appena concluso, ottenendo anche la Coppa Italia 2021 di Rugby in carrozzina, svoltasi il fine settimana scorso a Modena, nella palestra Ferraris. I padovani hanno battuto in semifinale la H81 4Cats Vicenza per 48-26 ed in finale hanno vinto 55-34 contro i Mastini Cangrandi Verona, squadra sorpresa della finale, ottenuta con una vittoria in semifinale grazie ad una sola meta di differenza sui vicecampioni nazionali della Polisportiva Milanese (44-43). I milanesi chiudono quarti, cedendo anche nella finale per il terzo posto, vinta 42-29 dalla H81 4Cats Vicenza.