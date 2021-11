Assemblea Cei: mons. Russo, “Con Papa Francesco un incontro di famiglia”

“È stato un incontro molto bello e di famiglia”. Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000 a margine della 75ª Assemblea Generale Straordinaria della Cei che si tiene a Roma dal 22 al 25 novembre. I lavori sono stati aperti oggi pomeriggio da un incontro riservato dei vescovi con Papa Francesco. “Il biglietto che ci ha consegnato oggi il Papa – ha aggiunto mons. Russo – è un’esortazione affinché il vescovo sia sempre testimone della misericordia. Il tema principale di questa Assemblea è il cammino sinodale delle chiese italiane. Viviamo il tempo dell’ascolto e come sempre il Papa, prima di tutti, ce lo testimonia. Oggi è venuto tra noi vescovi e si è messo in ascolto”. “Ha ascoltato i vescovi che ponevano delle domande – ha raccontato mons. Russo a Tv2000 – e si è soffermato a lungo nelle risposte. Il Papa è veramente attentissimo alle nostre realtà. In ogni risposta a ciascun vescovo ha citato spesso qualcosa legata alle diocesi. È stato veramente un incontro di famiglia”.