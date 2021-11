Natale 2021: la Polizia di Stato appoggia la campagna per aiutare la ricerca sul neuroblastoma

(foto archivio)

Anche quest’anno la Polizia di Stato rinnova il patrocinio alla campagna di Natale 2021 per la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica promossa dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma. “Dono ricerca. Ridono la vita”, questo il titolo dell’iniziativa che, attraverso la vendita di regali solidali su www.neuroblastoma.org, finanzia progetti finalizzati a individuare percorsi terapeutici più efficaci e personalizzati per contrastare sempre meglio questo tumore. Il neuroblastoma è una malattia che generalmente colpisce in età prescolare e che è la prima causa di morte entro il primo anno di vita. In Italia sono circa 130 i bambini che ogni anno contraggono il neuroblastoma ed il 70% sopravvive a cinque anni dalla diagnosi, mentre alla fine degli anni ’80 non raggiungeva il 40%.