Scuola: Fidae, dal 24 al 27 novembre il Congresso nazionale e l’Assemblea elettiva a Roma

Si svolgeranno dal 24 al 27 novembre a Roma il Congresso nazionale e la LVXXVI Assemblea elettiva Fidae. Si inizia mercoledì 24 con l’udienza dal Santo Padre e poi con un pomeriggio culturale dedicato a Dante nel 700° anno dalla scomparsa. Da giovedì a sabato i lavori si terranno presso l’Auditorium Augustinianum, in via Paolo VI, 25.

Giovedì 25 novembre iniziano i lavori del Congresso con una mattinata ricca di appuntamenti: “Quando i ragazzi ci insegnano: da Barbiana fino a oggi” con Eraldo Affinati; “Le piccole scuole – Creare Reti” con Giuseppina Rita Jose Mangione e Maeca Garzia, ricercatrici di Indire; “Creiamo reti mettendo in atto la flessibilità facendo innovazione” con Silvia Panzavolta, ricercatrice di Indire; “La scuola un messaggio, una promessa” con mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano; “Un cammino sinodale aperto e in ascolto anche del mondo scuola” con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e Carpi. Il pomeriggio è dedicato a diversi workshop. Venerdì 26 la giornata del Congresso Fidae è dedicata al tema “Il futuro della scuola inizia oggi: ma la scuola ha un futuro?” con una serie di sessioni: “Il Progetto Disf Educational: una proposta per il lavoro interdisciplinare nella scuola secondaria” con Giuseppe Tanzella-Nitti e Stefano Oliva; “Outdoor education per il benessere dell’apprendimento” con Roberto Farnè; “Educare, infinito presente. Parole che accendono passione” con Ernesto Diaco; “Fare scuola dopo l’emergenza – XXIII Rapporto Scuola cattolica” con Sergio Cicatelli; “Lo sviluppo della vocazione internazionale della Scuola paritaria cattolica: Erasmus plus” con suor Paola Murru; “Pronto Fidae – Sos Scuola – Cosa è stato realizzato e prospettive future” con Giuseppe Maffeo; “Buone prassi per l’organizzazione scolastica tra normativa e Patto Educativo Globale” con Emanuele Montemarano. Nel pomeriggio si terranno alcuni workshop.

Sono stati invitati Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, Erika Stefani, ministro per le Disabilità, che ha confermato la sua presenza per giovedì 25 novembre.

Sabato 27 novembre si terrà la LXXVI Assemblea nazionale con una sessione pubblica alle 9, durante la quale si terrà la lectio “In ascolto dei giovani per una pastorale scolastica in cammino sinodale con la Chiesa” tenuta da mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Cei. Nel pomeriggio si svolgeranno, durante una sessione riservata ai soci Fidae, le relazioni della presidente nazionale Virginia Kaladich e del segretario, Francis Contessotto, la presentazione e approvazione del bilancio 2020 da parte del consulente e tesoriere Andrea Forzoni. Subito dopo si terranno le votazioni per il nuovo Consiglio nazionale che a sua volta eleggerà il presidente nazionale Fidae.