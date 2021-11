Diocesi: Aversa, la Missione mariana del Rosario di Pompei nell’abbazia di San Lorenzo fuori le Mura

Si svolgerà ad Aversa la prossima Missione mariana del Rosario, ripresa da poco dopo lo stop causato della pandemia del coronavirus. Guidata da don Francesco Paolo Soprano, delegato del santuario di Pompei per le missioni mariane, la visita nella città normanna si protrarrà dal 25 al 28 novembre per un tempo di evangelizzazione e di preghiera. “L’arrivo dell’icona della Madonna di Pompei nella città Aversa è un evento di carità della Grazia che coinvolge la nostra comunità parrocchiale e l’intero territorio”, sottolinea d. Ernesto Rascato, parroco di S. Lorenzo fuori le Mura. “ Ma è anche un’opportunità di scambio storico e culturale tra l’abbazia aversana e il santuario di Pompei. Infatti, quando Bartolo Longo iniziò le opere di evangelizzazione e di carità, il venerato quadro della Madonna del Rosario nel 1875 fu accolto e collocato a Pompei in SS. Salvatore in Vallo, ovvero una chiesa anticamente dipendente dal Monastero benedettino di S. Lorenzo fuori le Mura”.

L’icona pellegrina della Vergine di Pompei sarà accolta giovedì 25 alle 17.30, nell’abbazia di S. Lorenzo fuori le Mura, dove don Soprano presiederà la celebrazione eucaristica che darà inizio ufficiale alla missione. Alle ore 20.30, serenata mariana animata dal Coro parrocchiale e dal Coro delle Suore Vittime Espiatrici.

Venerdì 26, la giornata avrà inizio con il Buongiorno a Maria e la recita dei misteri della luce e del dolore. Poi, la benedizione di Bambini e, alle 12, la recita della supplica. Nel pomeriggio il Rosario e Vespri in canto gregoriano precederanno la concelebrazione eucaristica delle ore 18 in onore del beato Bartolo Longo, presieduta da mons. Carlo Villano, vescovo ausiliare di Pozzuoli, con la partecipazione del clero cittadino, dell’Unione giuristi cattolici italiani, degli avvocati e gli operatori forensi. In serata, alle ore 20.30, la veglia mariana per i giovani, animata dagli Amici dell’Abbazia e dagli Scout della Città.

Sabato 27, dopo il Buongiorno a Maria e la recita dei misteri della gioia, è programmata la visita ai malati, l’incontro con i militari e, alle 12, la recita della supplica. Nel pomeriggio, i ragazzi del catechismo reciteranno il Rosario, mentre alle ore 18 la concelebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo-prelato di Pompei Tommaso Caputo, con la partecipazione delle Autorità civili e con il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che offrirà l’omaggio della città alla Madonna di Pompei. In serata, Rosario dedicato alla pace universale con i misteri della Gloria. Al termine Buonanotte a Maria.

Domenica 28 novembre mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, presiederà la messa delle ore 11 con la partecipazione delle famiglie e degli operatori pastorali della parrocchia. Alle 12 la recita della supplica. Nel pomeriggio, dopo il Rosario e la meditazione dei misteri della gloria, la messa delle ore 17.30 celebrata da don Ernesto costituirà l’ultimo momento in compagnia dell’icona pellegrina, che farà ritorno a Pompei.