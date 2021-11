Diocesi: Ragusa, stasera in cattedrale i brani della Messa Cantate Dominum del maestro Giovanni Giaquinta

I brani della Messa per coro e assemblea liturgica Cantate Dominum, scritta e musicata dal maestro Giovanni Giaquinta, saranno eseguiti in concerto, stasera, alle 20, nella cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, in occasione della festività di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Cantate Dominum, opera prima del maestro Giovanni Giaquinta, nasce per accompagnare, attraverso il canto, la preghiera dell’assemblea, in particolare nella Messa nuziale e nelle celebrazioni eucaristiche del tempo di festa. I testi proposti ripercorrono i temi liturgici avendo come orizzonte i diversi momenti della messa.

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha autorizzato l’esecuzione liturgica dei canti. I brani saranno eseguiti dall’orchestra e coro “Cantus Novo” e dal Coro della cattedrale, con la partecipazione dell’Ensemble Orchestra, diretti dal maestro Giovanni Giaquinta. L’evento è organizzato dalla cattedrale San Giovanni Batista e dall’Ufficio liturgico della diocesi iblea. Il concerto di stasera conclude la tappa del Sicily Tour Festival promosso dall’International Choral Federation (Federazione regionale che raggruppa i cori più rappresentativi dell’Isola). Il progetto, che a Ragusa è stato sposato dall’associazione culturale “Cantus Novo”, ha coinvolto diversi direttori e cori della provincia di Ragusa. Gli incontri hanno avuto lo scopo di accrescere la conoscenza del giusto utilizzo della voce nel contesto corale e di consentire lo scambio delle esperienze musicali, favorendo e rafforzando gli aspetti relazionali.