Libri: Roma, 29 novembre presentazione “23 Cardinali commentano il Catechismo della Chiesa Cattolica” (ed. Tau editrice). Prefazione del card. Bassetti

23 Cardinali commentano il Catechismo della Chiesa Cattolica”: è il titolo del volume che sarà presentato a Roma (ore 16, presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia) il 29 novembre, per iniziativa dell’editrice Tau, dell’Associazione Res Magnae e della Fondazione Giovanni Paolo II. Curato da Marco Italiano, presidente dell’Associazione Res Magnae, il libro, che vanta la prefazione del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, viene pubblicato in occasione dei 30 anni dalla stesura del nuovo Catechismo della Chiesa cattolica (Ccc, 1992-2022). Esso comprende non solo le riflessioni scritte da 23 cardinali a commento del Catechismo ma anche la versione integrale della Conferenza sull’attualità dottrinale del Catechismo della Chiesa Cattolica, tenuta dal card. Joseph Ratzinger a 10 anni dalla sua pubblicazione (2002). I cardinali che hanno partecipato all’opera sono Ennio Antonelli, Angelo Bagnasco, Ricardo Blázquez Perez, Domenico Calcagno, Angelo Comastri, Paul Josef Cordes, Angelo De Donatis, Salvatore De Giorgi, Kevin Joseph Farrell, Zenon Grocholewski, Edoardo Menichelli, Francesco Monterisi, Gerhard Ludwig Müller, Carlos Osoro Sierra, Mauro Piacenza, Béchara Boutros Rai, Giovanni Battista Re, Franc Rodé, Leonardo Sandri, Robert Sarah, Angelo Scola, Jean-Louis Tauran, Peter Kodwo Appiah Turkson. Scrive il card. Bassetti nella prefazione: “Se non si tratta di una riscrittura dell’intero Catechismo della Chiesa Cattolica, rimane il fatto che la nostra fede ha bisogno di essere continuamente ridetta: salvaguardandone il contenuto essenziale, devono essere trovate nuove espressioni che siano in grado di intercettare lo stesso linguaggio degli uomini e delle donne di oggi”. Il libro uscirà in tutte le librerie italiane e nei negozi online il 30 novembre 2021.