Casa della Carità: Milano, incontro su “Ripartire dai più fragili” e inaugurazione nuove docce e centro diurno polifunzionale

“Ripartire dai più fragili: i nuovi spazi della Casa della Carità per persone senza dimora e anziani”. È il titolo dell’incontro con le volontarie e gli operatori del servizio docce e guardaroba della Casa della Carità di Milano, previsto per mercoledì 24 novembre alle 11 (auditorium “Teresa Pomodoro”, via Francesco Brambilla, 10). Seguirà l’inaugurazione delle nuove docce e del centro diurno polifunzionale. Intervengono: don Virginio Colmegna, presidente Casa della Carità; Angiolina Fornari, Liliana Succi e Marta Medici Munari, ex volontarie del servizio docce e guardaroba; Fiorenzo De Molli, responsabile Settore accoglienza e ospitalità; Ciro Di Guida, responsabile servizio docce e guardaroba; Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e salute del Comune di Milano. Per motivi organizzativi legati alla pandemia, occorre confermare la partecipazione, scrivendo a ufficiostampa@casadellacarita.org. È richiesto il green pass.