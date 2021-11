Diocesi: Terni, il 24 novembre celebrazioni per la festa di santa Fermina ad Amelia

Mercoledì 24 novembre, ad Amelia, si celebrerà la festa di santa Fermina, patrona della città e copatrona della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Una celebrazione che è un evento comunitario religioso e civile, un incontro annuale tra Amelia e Civitavecchia per rinsaldare il gemellaggio tra le due città nel nome della comune patrona Fermina, giovane martire del III secolo.

Due saranno i principali momenti liturgici del 24 novembre: alle 11.15 solenne celebrazione in comunione con la Chiesa di Civitavecchia-Tarquinia presieduta dal vicario generale mons. Rinaldo Capponi e concelebrata dal vicario generale della diocesi di Terni-Narni-Amelia mons. Salvatore Ferdinandi. Al termine proclamazione degli alunni vincitori del concorso “Santa Fermina”.

Alle 17, la concelebrazione presieduta da mons. Giuseppe Piemontese vescovo amministratore apostolico di Terni-Narni-Amelia, preceduta dalla cerimonia della pesatura e offerta dei ceri da parte dei Sindaci del comprensorio. Saranno presenti alla liturgia le rappresentanze dell’Ente Palio e delle Contrade. I canti liturgici saranno eseguiti dalla corale Ameria e dalla Cappella Musicale della Concattedrale.

La celebrazione sarà trasmessa sul canale Youtube della basilica concattedrale di Santa Fermina e dal canale Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Altre celebrazioni nella concattedrale si terranno alle 8.30 e alle 10 per evitare assembramenti e il rispetto di tutte le norme anti Covid.