Sitting volley: Pisa per le donne e Nola per gli uomini, alzano la Coppa Italia 2021

(foto Fipav)

Le finali della seconda edizione della Coppa Italia di sitting volley sono andate in scena nel fine settimana presso la palestra Casalini di Parma, dove hanno trionfato la Dream Volley Pisa nel tabellone femminile e Nola Città dei Gigli nel tabellone maschile. Le ragazze toscane hanno affrontato le padrone di casa della Cedacri Giocoparma, ottenendo una vittoria netta per 3-0 (25-16, 25-14, 25-16). L’azzurra Sara Cirelli (Dream Volley Pisa) è stata nominata migliore giocatrice del torneo. Stesso copione anche nella finale maschile, dove i campioni in carica di Nola Città dei Gigli anno riconfermato il titolo battendo i padroni di casa della Cedacri Giocoparma con il risultato di 3-0 (25-15, 25-15, 25-22). Giancarlo Quinto (Nola Città dei Gigli), premiato miglior giocatore del torneo maschile. “Per noi è stato un anno lunghissimo, pieno di impegni, cominciato con la preparazione alle Paralimpiadi di Tokyo a gennaio, quindi siamo all’undicesimo mese di attività. Siamo stanche ma nello stesso tempo molto contente di essere riuscite a vincere, a giocare bene, e soprattutto a riconfermarci”, ha affermato Eva Ceccatelli, giocatrice/allenatrice in campo della Dream Volley Pisa. “Sono molto felice. Il sitting volley è un movimento che sta crescendo tanto. Stiamo crescendo grazie alle realtà come quella che ci ha ospitato oggi e tutto questo va a prescindere da quello che è stato il risultato finale”, ha dichiarato Guido Pasciari, tecnico di Nola Città dei Gigli. Parole a cui hanno fatto eco quelle del vicepresidente Fipav Adriano Bilato: “Questo è uno sport che sta crescendo a vista d’occhio e garantisco che metteremo tutto il nostro impegno affinché ci sia un ulteriore sviluppo”.