Armida Barelli: Monza, stasera incontro sulla fondatrice dell’Università Cattolica e della Gieffe che sarà beatificata il prossimo 30 aprile

Armida Barelli (Archivio Isacem-Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI)

Terzo appuntamento con gli incontri promossi da Caritas e Fondazione Monza Insieme dedicati alla figura femminile. “Questa volta – spiegano i promotori – è la storia di una donna eccezionale ad essere protagonista della serata. Parliamo di Armida Barelli che ha svolto un’azione determinante nella nascita dell’Università Cattolica di Milano”. Barelli, che sarà beatificata a Milano il 30 aprile, fondatrice anche della Gioventù femminile di Azione Cattolica (Gieffe), “ha esercitato una leadership non comune, in un contesto tutto maschile ove figuravano personalità come padre Agostino Gemelli”. Scomparsa nel 1952, sarà beatificata in duomo assieme ad un sacerdote ambrosiano, don Mario Ciceri. A lei sono stati dedicate libri e pubblicazioni fra cui una biografia a fumetti disponibile nelle librerie. Sulla vita di Armida Barelli si confronteranno – nella serata di oggi, lunedì 22 novembre, alle 21, presso la Sala Svevo, via Medici 33 a Monza – Ernesto Preziosi dell’Università Cattolica di Milano e Valentina Soncini dirigente scolastico dell’Iis Enzo Ferrari di Monza. Modera il giornalista Fabrizio Annaro. L’evento sarà trasmesso anche online sul canale YouTube di Caritas Monza.