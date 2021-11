Diocesi: mons. Nolè (Cosenza) ai giovani, “non fermatevi alla mediocrità ma perseguite i vostri ideali”

“Non fermatevi alla mediocrità, ma perseguite i vostri ideali”. È il messaggio che mons. Francesco Nolé, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, ha affidato ai giovani della diocesi, incontrati in una veglia sabato sera nella parrocchia della Beata Vergine di Lourdes, a Rende, in occasione della Gmg. “Il nostro Dio ci sorprende sempre. Mentre noi stiamo camminando in una strada che ci sembra sicura, appagante, lui interviene sempre e ci propone qualcosa di più alto”, ha osservato il presule bruzio, incalzando: “Ciò che il Signore disprezza è la mediocrità, viver con ideali bassi, senza gli occhi rivolti al cielo, ma apprezza chi è forte e persevera nel suo cammino”.

Rivolgendosi ai giovani, l’arcivescovo ha parlato delle diverse vocazioni. “Il Signore ci farà capire cosa vuol fare di noi. Se entriamo nella grazia di Dio, il Signore farà di noi capolavori per il suo regno”.

La Gmg diocesana arriva a poche settimane dall’inizio del Sinodo. “Tutti insieme – ha ricordato – siamo la forza dell’amore, della testimonianza, della carezza di Dio che scende su di noi e ci chiede di donarci ai fratelli”.