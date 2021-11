Scherma paralimpica: Coppa del Mondo, l’Italia chiude con 13 medaglie

(foto Federscherma)

Sono 13 le medaglie ottenute dall’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica della stagione 2021/2022, andata in scena a Pisa dal 18 al 21 novembre e che ha visto la partecipazione di 18 Paesi. 4 ori, 5 argenti e 4 bronzi sono il bottino finale degli azzurri che hanno concluso le gare con la doppia vittoria nelle prove a squadre. Nel fioretto femminile Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Alessia Biagini si sono imposte contro Hong Kong 45-43, mentre nella sciabola maschile Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Alberto Morelli e Matteo Dei Rossi hanno vinto la finale contro l’Ungheria 45-41. Ricapitolando il torneo partendo dalla prima giornata, nel fioretto di categoria A, Matteo Betti ha vinto l’argento ed Emanuele Lambertini il bronzo, mentre Rossana Pasquino ha conquistato l’argento nella spada di categoria A. Il secondo giorno di competizione Lambertini si è aggiudicato l’oro nella spada categoria A, Rossana Pasquino l’argento nella sciabola categoria B; bronzo per Matteo Dei Rossi nella prova degli spadisti categoria A e Michele Massa nel fioretto maschile categoria B. Nella terza giornata Giordan ha vinto l’oro nella sciabola maschile categoria A ed il suo compagno Matteo Dei Rossi il bronzo, medaglia d’argento invece per Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile categoria B e per Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A. “Un grande inizio. Per i risultati, per l’entusiasmo, per le sensazioni percepite in questa prima tappa di Coppa del Mondo”, le parole di Alberto Ancarani, consigliere di Federscherma.