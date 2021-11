Scuola: Kaladich (Fidae), “radicati nel passato guardiamo con speranza al futuro”. Dal 24 al 27 novembre Congresso nazionale ed Assemblea elettiva a Roma

“In continuità con il passato diamo delle risposte concrete nell’oggi per poter potenziare le poche risorse che abbiamo, creando reti, facendo squadra”. Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, in un video in cui presenta il prossimo Consiglio nazionale e la prossima Assemblea elettiva che si svolgeranno a Roma dal 24 al 27 novembre prossimi. “Punteremo l’attenzione – prosegue Kaladich – su proposte innovative attraverso relazioni, convegni e workshop, attraverso la presentazione di progetti nazionali dell’Indire e di alcune esperienze significative di nostre scuole. Questo perché vogliamo guardare al futuro della nostra scuola, un futuro che inizia oggi. Rifletteremo anche su come metterci in ascolto dei giovani una pastorale scolastica in cammino sinodale con la Chiesa e a questo proposito discuteremo anche di come realizzare il nuovo Patto Globale per l’Educazione voluto da Papa Francesco”. La scuola, conclude, “è oggi più che mai un luogo di evangelizzazione ed è uno dei pochi luoghi in cui si possono incontrare i giovani e mettersi in loro ascolto: radicati nel passato vogliamo guardare con speranza al futuro, al futuro delle nuove generazioni”.

Il programma è molto ricco: si inizia mercoledì 24 novembre con l’Udienza dal Santo Padre e poi con un pomeriggio culturale dedicato a Dante nel 700° anno dalla sua scomparsa, mentre da giovedì a sabato i lavori si terranno presso l’Auditorium Augustinianum, in via Paolo VI, 25 a Roma.