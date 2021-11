Formazione: Roma, oggi i ministri Bianchi e Franceschini presentano “Uniti per la scuola”

Oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presenteranno “Uniti per la scuola”, un’iniziativa di formazione sperimentale ideata da Unita-Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo, in collaborazione con Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello e “Alice nella Città”, che verrà promossa in 10 scuole di diverse città italiane.

La sperimentazione, rivolta a studenti e docenti, ha l’obiettivo di individuare nuove prospettive didattiche grazie all’incontro di pedagogisti e interpreti del mondo del teatro e dell’audiovisivo con docenti e studenti, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e cinematografiche, inserite in un’adeguata cornice pedagogica. Interverranno, insieme ai ministri, Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello, Vittoria Puccini, presidente di Unita-Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo, e Pierfrancesco Favino, socio fondatore di “Unita”, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, della direzione artistica di “Alice nella Città”.

Nel corso dell’evento, sarà siglato un protocollo d’intesa con le associazioni presenti per avviare un ampio percorso comune di formazione dedicata ai docenti e agli studenti.

La presentazione del progetto avrà luogo alle 12.30 nella Sala della comunicazione “Aldo Moro” del ministero dell’Istruzione, a Roma. Potrà essere seguita in diretta sul sito e sul canale YouTube del Ministero.