Basket in carrozzina: Cantù vince la Supercoppa Italiana 2021

(foto Fipic)

È la UnipolSai Briantea84 Cantù ad essersi aggiudicata la XX edizione della Supercoppa Italiana giocata ieri a Meda, battendo 65-60 l’Avis S. Stefano e prendendosi una rivincita sui marchigiani che, due settimane indietro, avevano vinto di 5 punti contro di loro la finale di Coppa Italia. Con questo trofeo Cantù ottiene il quinto successo consecutivo in questa competizione, portando a 6 il numero complessivo delle Supercoppe vinte. Questa finale ha chiuso il 2021 per gli impegni delle squadre di club di pallacanestro in carrozzina; si apre ora la parentesi Nazionale italiana che, agli ordini di Carlo Di Giusto, si ritroverà a Cassino il 25 novembre prima della partenza per Madrid, dove dal 4 dicembre sono in programma i Campionati Europei.