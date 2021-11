Afghanistan: Agi, uno sportello virtuale di assistenza per i rifugiati

È online da venerdì il sito agiperafghanistan.it, il nuovo progetto di Agi – Avvocati giuslavoristi italiani – per sostenere le rifugiate e i rifugiati afghani favorendone l’integrazione, l’inclusione e la parità di diritti attraverso l’accesso al mondo del lavoro.

Il sito è uno sportello virtuale per offrire alle donne e uomini afghani in possesso di un permesso di soggiorno consulenze giuslavoristiche gratuite in tema di tirocini, formazione e opportunità di lavoro e strumenti di assistenza per il sostegno al reddito. Le avvocate e gli avvocati giuslavoristi italiani sono fortemente preoccupati per la grave situazione dei diritti umani in Afghanistan e guardano con attenzione alle iniziative diplomatiche e alle azioni politiche messe in campo in questi mesi, così come supportano tutte le azioni umanitarie che stanno esercitando le Ong e tutte le istituzioni e associazioni forensi. “Appelli e corridoi umanitari però rischiano di non bastare – ha sottolineato la presidente Agi, Tatiana Biagioni –, servono azioni a supporto per avviare un effettivo percorso di integrazione ed emancipazione dei rifugiati, soprattutto delle donne, due obiettivi che potranno essere raggiunti solo garantendo loro un lavoro dignitoso e, quindi, pari diritti e opportunità. Agi ha competenze, mezzi e diffusione adeguati e come avvocate e avvocati giuslavoristi saremo testimoni concreti dell’effettività del diritto”. “Dal progetto – conclude Biagioni – elaboreremo un ‘Primo Rapporto sulla condizione del lavoro dei rifugiati afghani’ che presenteremo nei prossimi mesi: l’obiettivo è illustrare i risultati delle consulenze prestate e avere uno strumento per proporre ulteriori azioni positive alle istituzioni pubbliche e private, agli organismi internazionali, nazionali e locali. Visitate la nostra pagina, aiutateci a diffondere questo progetto per le rifugiate e i rifugiati afghani: diritti, lavoro, inclusione sociale per tutte e tutti”.