Coronavirus Covid-19: da Ue vaccini per l’Africa. In partenza quasi 100 milioni di dosi. Von der Leyen, “sforzo di solidarietà globale”

99,6 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson saranno consegnate entro la fine dell’anno in alcuni Paesi africani, grazie alla donazione Team Europe e Gavi Vaccine Alliance. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva promesso che l’Ue avrebbe condiviso almeno 500 milioni di dosi di vaccini con i Paesi a basso e medio reddito entro la metà del 2022. I primi lotti sono arrivati in Niger (496.800 dosi), altri arriveranno nei prossimi giorni in Gibuti (50.400), Nigeria (2.764.800), Togo (633.600), Repubblica Centrafricana (302.400), Repubblica Democratica del Congo (230.400), Repubblica di Guinea (496.800), e Mauritania (144.000). Nelle settimane a venire le dosi raggiungeranno altri Paesi del continente africano. Per la presidente von der Leyen questo è “lo sforzo di solidarietà globale contro il Covid-19” scelto da Team Europe. “Continueremo a condividere i vaccini”, ha aggiunto la presidente, ma anche a lavorare per un accesso equo ai vaccini, sostenendo “il rafforzamento delle capacità globali di produzione di vaccini, in particolare in Africa”.