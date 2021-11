Diocesi: Casale Monferrato, giovedì incontro con Ezio Aceti su “La bellezza dell’educazione”

“La bellezza dell’educazione”. Sarà questo il tema al centro della conferenza che si terrà giovedì 25 novembre, a Casale Monferrato. L’iniziativa, promossa da “Cantiere Speranza” e Pastorale della famiglia in collaborazione con la Pastorale giovanile, vedrà la partecipazione come relatore del prof. Ezio Aceti, psicologo esperto dell’età evolutiva e fondatore dell’associazione Parvus che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità. L’incontro è in programma alle 21 nella chiesa di Sant’Antonio.