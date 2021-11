Parlamento Ue: in emiciclo l’aumento dei contagi, la risposta al Covid-19, il rafforzamento dell’Unione sanitaria

La pandemia Covid-19 torna in aula a Strasburgo. Il Parlamento europeo, riunito in forma ibrida per la plenaria (22-25 novembre), messo all’ordine del giorno una discussione, con la Commissione, su come coordinare più efficacemente le misure dei Paesi Ue alla luce dell’aumento dei contagi. Questa sera, a partire dalle 18, i deputati “discuteranno i recenti sviluppi e le prossime azioni dell’Unione nella lotta contro la pandemia”, spiega una nota diffusa dall’istituzione. “Gli argomenti che saranno probabilmente affrontati includono l’attuale peggioramento della situazione epidemiologica, i bassi tassi di vaccinazione legati all’esitazione del pubblico verso il vaccino in diversi paesi dell’Ue, l’impatto del certificato Covid digitale dell’Ue (Green pass), come coordinare più efficacemente le misure nazionali e la solidarietà tra gli Stati membri”. Mercoledì pomeriggio alle 15 i deputati terranno anche un dibattito separato su “Il ruolo dell’Ue nella lotta contro la pandemia Covid-19: come vaccinare il mondo”.

Nel frattempo “sono in corso lavori per rafforzare l’Unione sanitaria dell’Ue a seguito degli insegnamenti tratti dalla pandemia: rafforzare i mandati dell’Agenzia europea per i medicinali e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, affrontare le minacce transfrontaliere alla salute e creare una politica farmaceutica dell’Unione a prova di futuro”. I deputati “hanno recentemente ottenuto un migliore sostegno al programma EU4Health nel bilancio Ue 2022, con 51 milioni di euro aggiuntivi per costruire una forte Unione della salute e per rendere i sistemi sanitari nazionali più resistenti”.