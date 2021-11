Fondazione Ambrosianeum: Milano, incontro su “Perché fidarsi della scienza?”

Nell’ambito del ciclo “Le conquiste della medicina al servizio della persona”, Fondazione culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli invitano a un incontro sul tema “Perché fidarsi della scienza?”. L’appuntamento è per giovedì 2 dicembre, dalle 17.30, presso la Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore, 3 a Milano. Introduce e coordina Ferruccio De Bortoli, giornalista, presidente associazione Vidas. Intervengono: Elena Cattaneo, senatrice a vita e ordinario di Farmacologia all’Università degli studi di Milano; Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Milano; Franco Riva, ordinario di Filosofia morale all’Università Cattolica di Milano. L’incontro si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Occorre iscriversi all’indirizzo e-mail info@ambrosianeum.org. È necessario il green pass.