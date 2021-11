Movimenti: RnS,  dal 26 novembre la 45ma Conferenza nazionale animatori “in stile sinodale” a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani

Un grande evento in presenza, dopo i difficili mesi segnati dal distanziamento a causa del Covid-19, un’occasione propizia per promuovere la ripresa del cammino comunitario nel post pandemia. È avviato con questi intenti il “cantiere” attraverso cui si sta organizzando la 45ma Conferenza nazionale animatori del RnS, in programma al Palaterme di Fiuggi per 1.000 partecipanti e, in contemporanea, in 133 luoghi diocesani con 10.000 persone, dal 26 al 28 novembre. Un evento in “stile sinodale” che vede coinvolti Cenacoli, Gruppi e Comunità presenti in Italia, per vivere unitariamente il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia (1971-2021). L’inizio di questo Anno giubilare verrà celebrato venerdì 26 novembre, a Roma, con la Messa (ore 17) presso la Basilica papale di santa Maria Maggiore, presieduta dal card. Stanislaw Rylko. “È davvero tempo di rinnovare la nostra alleanza con Dio e fra noi – dichiara Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS – di rinnovarla, di percepirne la novità e la necessità. Desideriamo un RnS che non indietreggi nella carne, ma che vinca nello Spirito tutte le difficoltà e le prove che la pandemia ha provocato. Ci apprestiamo a vivere la nostra 45^ Conferenza Nazionale Animatori, che ci permette di conclamare lo spirito sinodale voluto da Francesco e di favorire una circolazione di carismi, ministeri, operazioni mai visti in passato”. L’evento di Fiuggi e nei 133 luoghi diocesani sarà dunque “un modo per rilanciare il nostro cammino alla vigilia del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia e celebrando, tra memoriale e memoria grata, questa lunga storia che merita di essere narrata alle nuove generazioni. Sinodalità, rilancio dei carismi e ministeri nei nostri territori, testimonianza di vitalità diocesana ed ecclesiale saranno infatti gli elementi distintivi di questo atteso appuntamento”. Il programma di Fiuggi prevede Sabato 27 novembre, al mattino, la prima Relazione tenuta dal card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, sul tema: “La grazia dello Spirito: dal cuore di Dio, al cuore degli uomini”. Seguiranno, dalle Diocesi, testimonianze in collegamento diretto, e, alle ore 12.15, a Fiuggi l’esperienza spirituale “I due bastoni” (cf Zc 11, 7b) presentata da Rosario Sollazzo, Membro del Comitato Nazionale di Servizio del RnS. Nel pomeriggio, dopo la Preghiera Comunitaria Carismatica, la seconda Relazione preparatoria ai Simposi, sarà curata da Marcella Reni e Carmela Romano, Membri del Comitato Nazionale di Servizio, sul tema: “La vocazione carismatica, ecclesiale, missionaria del RnS, in accordo alle profezie e al Magistero Pontificio”. Domenica 28 novembre, i lavori si apriranno, a Fiuggi, con il Roveto Ardente di guarigione e liberazione animato dal Comitato Nazionale di Servizio, seguito dall’esortazione di don Michele Leone, Consigliere Spirituale Nazionale del RnS, dal titolo: “Rinnoviamo la nostra Alleanza”. La terza riflessione sul 50° anniversario del Movimento sarà sul tema “Un anno di grazia: memoria e attualità di un impegno sempre nuovo” e vedrà come relatori don Dario Vitali, Docente di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana e Membro della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, e Mario Landi, Coordinatore Nazionale del RnS. Il pomeriggio, a Fiuggi, dopo la Preghiera Comunitaria Carismatica, comunicazioni sulla vita del Rinnovamento: interverrà Amabile Guzzo, Direttore Nazionale del RnS. Sempre da Fiuggi, sarà il Presidente nazionale Salvatore Martinez a tenere la quarta relazione conclusiva e il mandato su “Per uscire dalla crisi: Conversione comunitaria e Chiesa in uscita”.

Per informazioni consultare: 45^ CONFERENZA NAZIONALE ANIMATORI, 26-28 Novembre Roma/Fiuggi – Rinnovamento nello Spirito Santo