Campionati Europei di goalball: l’Italia si ferma ai quarti contro la Svezia. Vince la Danimarca

L’Italia del goalball si ferma ai quarti nel Campionato europeo C, svoltosi a Targu Mures in Romania dal 17 al 21 novembre, perdendo contro la Svezia (8-15) che è arrivata poi fino alla finalissima, vinta dalla Danimarca 8-3. La Nazionale azzurra diretta da Francesco Gaddari, non è riesciuta a vincere neppure una partita delle 4 disputate, 3 nel girone A (Serbia-Italia 7-4, Italia-Danimarca 4-10, Olanda-Italia 9-7) e nei quarti di finale contro gli scandinavi, match nel quale non sono state sufficienti le 4 reti di Nicolò Emanuele, la tripletta di Christian Belotti ed il gol di Filippo Pezzotta. La Nazionale azzurra ha chiuso ultima i Campionati europei C di goalball vinti dalla Danimarca che, in questo modo, guadagna la promozione ai Campionati B. I danesi hanno superato il girone A con Olanda, Italia e Serbia, nei quarti hanno battuto i padroni di casa della Romania ed in semifinale la Francia. La Svezia nel girone B ha battuto Romania, Bulgaria e Francia, nei quarti l’Italia ed in semifinale la Bulgaria che ha vinto la medaglia di bronzo, battendo la Francia 10-7. Dietro di loro la Serbia al quinto posto, l’Olanda al sesto, la Romania settima e l’Italia ultima.