Bulgaria: elezioni presidenziali, conferma per il presidente uscente Radev. “Il Paese sulla via dello sviluppo e della modernizzazione”

(da Sofia) Una vittoria preannunciata, quella al secondo turno delle presidenziali in Bulgaria, svoltesi ieri con il successo del presidente uscente Rumen Radev. Secondo la Commissione centrale elettorale al 99,82% delle schede scrutinate, Radev raccoglie il 66,7% delle preferenze, mentre il suo rivale, il rettore dell’Università di Sofia, Anastas Gerdzikov, riceve il 31,8% dei voti. Affluenza ancora più bassa del primo turno, che era abbinato alle legislative: 24,1%. Centrale per la campagna politica è stato il tema contro la corruzione, argomento-chiave nel Paese più povero dell’Ue. Il vincitore ha affermato che “il nuovo parlamento non ha diritto a sbagliare” e ha invitato a “formare una solida maggioranza politica che deve fare riforme immediate nel sistema giudiziario, combattere la crisi sociale ed economica in arrivo già questo inverno, abbattere la pandemia Covid e non cedere riguardo gli interessi nazionali”. “È una vittoria della ragione e della volontà di legalità e giustizia – ha aggiunto Radev –. Manca ancora molto, ma la Bulgaria sta uscendo dallo stallo e dall’autocrazia, procede sulla via dello sviluppo, la libertà e la modernizzazione”.