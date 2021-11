Cultura: Mattarella, “dal Pnrr quasi 6 miliardi di euro”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Giorni fa, come è mio compito, ho firmato l’autorizzazione a presentare in Parlamento il disegno di Legge di bilancio, che il governo ha definito e predisposto – strumento del governo – e, per il versante della cultura, sono previsti, in quel bilancio, quasi quattro miliardi di euro. E il Piano nazionale di ripresa e resilienza includa la cultura tra le sei grandi missioni assegnate al Paese, prevedendo un plafond risorse di quasi sei miliardi di euro”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 della Sapienza Università di Roma.

Il Capo dello Stato ha aggiunto che “possiamo sperare con fiducia nella consapevolezza del valore della scienza, anche nella vita istituzionale, in maniera da potere fare nostra quella splendida citazione che lei poc’anzi ha fatto, professor Parisi, di Robert Wilson. Dire che si possa fare quello per cui vale la pena è contribuire alla vita comune”.