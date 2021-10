Premi: Bisceglie e San Ferdinando, nel fine settimana il Riconoscimento Giovanni Paolo II. A riceverlo anche il card. Baldisseri

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 23 ottobre, a San Ferdinando di Puglia, la cerimonia di consegna del Riconoscimento Giovanni Paolo II, il premio promosso dall’associazione pugliese che porta il nome del Papa santo assegnato ogni anno dal 2012 a uomini e donne del mondo laico ed ecclesiastico che, per meriti religiosi, culturali, civili, umanitari si sono distinti nel nome e nel ricordo del Papa polacco. L’evento sarà ospitato dalle 17.30 presso l’auditorium dell’Istituto “Michele Dell’Aquila”. Tema di quest’anno “Fratelli tutti in cammino con gli ultimi sulla strade della povertà”. Saranno presenti per ricevere il premio e dare la loro testimonianza due figure francescane: mons. Girotti, reggente emerito della Penitenzieria Apostolica, e frate Alessandro Giacomo Brustenghi, il quale con la sua voce e il suo canto ha fatto un lungo cammino di evangelizzazione in musica. Tra le personalità del mondo ecclesiastico anche il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale emerito del Sinodo dei vescovi e don Giuseppe Merola, giornalista ed esperto di comunicazione ecclesiale. Saranno premiati inoltre: il colonnello Luca Carbonetti del Nono Reggimento Fanteria Bari; il cav. Natale Rocco dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, l’attore Stefano Masciarelli, l’attore e conduttore televisivo Pippo Franco, l’artista Vincenzo de Lucia, il cantautore Franco Fasano, la cantante e attrice Barbara Cola, il duo musicale Jalisse, il cantautore Erminio Sinni. Tra gli ospiti anche l’attore e conduttore Enzo Iacchetti, la giornalista Safiria Leccese, i cantanti Dodi Battaglia, Luca Jurman, Paolo Mengoli, Manuela Villa, Daniele Si Nasce, Devis Manoni che sono stati insigniti del Riconoscimento Giovanni Paolo II in edizioni precedenti e quest’anno tornano in Puglia come ambasciatori di pace. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook Riconoscimento Giovanni Paolo II e BatMagazine.

Nella serata di domani, domenica 24 ottobre, nella concattedrale di Bisceglie il card. Baldisseri presiederà alle 19 la celebrazione eucaristica. Al termine saranno premiati gli studenti vincitori del concorso annuale.